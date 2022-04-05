Doğalgaz zammı, sanayide üretimi piyasada alım gücünü düşürecek

Doğalgaz ve elektriğe gelen son zamlar, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi üretimini etkilemeye başladı. Sanayiciler, enerji maliyetlerindeki yüksek oranlı artışların nihai ürün fiyatlarını yükselteceğini ve enflasyon riskini büyüteceğini belirtiyor.

“Sanayici bu yükü taşıyamaz hale geldi” diyen iş insanları, girdi maliyetlerindeki artışları satış fiyatlarına yansıtamadıklarını, kar marjlarının düştüğünü kaydetti. İş insanlarına göre, enerji maliyetleri bütün dünyada yükseldiği için, dış piyasalarda rekabet gücünü henüz kırmadı. Ancak sorun, halkın satın alma gücü düştüğü için iç piyasada yaşanıyor.

Son bir yılda, doğalgazın fiyatı santrallerde yüzde 638, sanayide yüzde 549 ve konutlarda yüzde 93 yükselmiş oldu. Sanayide kullanılan 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı 230,10 kuruşa ulaştı.

"Maliyetlerdeki artışlar fiyatlara yansıyacak"

Son doğalgaz ve elektrik zamlarını Dünya gazetesine değerlendiren organize sanayi bölgelerinin (OSB) ve iş dünyasının temsilcileri şu ortak değerlendirmeyi yaptı: “Yılbaşından bu yana enerji fiyatları 8 kat arttı, maliyetlerdeki artışlar fiyatlara da yansıyacak, bu zamlar üretimi etkileyecek ve kapasite kullanım oranlarında düşüşler yaşanacak, alım gücü de gerileyecek. Sanayicinin bu yükü taşıyabilmesi mümkün değil. İç piyasaya çalışan sanayici bu maliyeti ürüne yansıtabilir, ancak bu da enflasyona neden olur. Geçen yıl ocak ayında 130 bin TL doğalgaz faturası ödeyen bir sanayicinin Nisan 2022’de ödeyeceği fatura 850- 900 bin TL’yi bulacak” diyor.

"Üretim kapasitelerinde düşüşler yaşanacak"

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise “Bu zammı bekliyorduk. Üretime engel olacak. Yılbaşından bu yana enerji fiyatları 8 kat artmış durumda. Maliyetlerde neden olacağı artışla fiyatlara yansıması da bu yönde olacak. İster istemez üretimi de etkileyecek ve üretim kapasitelerinde doğal olarak düşüşler yaşanacak. Alım gücü de düşecek. Zam, sevimli bir şey değil. Bu konuda devletin de yapacağı bir şey yok. Sıkıntılı bir sürecin içerindeyiz. Alternatif enerjiye bakacak olursak kömürde de fiyatlar uçmuş durumda” dedi.

"Kademe 1 uygulamasında yeni düzenleme yapılmalı"

Doğalgaz fiyatlarının geçen yıl ocak ayından bunaya 8 arttığını kaydeden Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Başkanı Kamil Porsuk “Son zam ile birlikte sanayicinin üretim maliyeti yüzde 50 artmış oldu. Konunun diğer boyutu ise, sanayicinin doğalgaz faturalarını ödemede zorlanmaya başlaması. BOTAŞ’tan alıp sanayiciye satarken, sanayiciden teminat istiyoruz. Zamla birlikte teminatların yenilenmesinde de sıkıntılar olabilir. OSB’lerde yıllık 300 bin metreküp altında gaz kullanan sanayici de fiyatlamada ‘Kademi 1’ uygulaması kapsamına alınmalı.

"Sanayici zam yapmak zorunda kalıyor"

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin de, “Enerjiye gelen zamların sanayicinin girdi maliyetlerini çok yükselttiğini” belirterek şunları kaydetti: “Hem enerji hem de hammadde girdilerinde büyük bir artış oldu. Bu da satın alma gücünü ve iç piyasada satışları etkiliyor. Gelen zamlarla birlikte sanayicimizde üretime devam etmek için nihai ürüne zam yapmak zorunda kalıyor.”