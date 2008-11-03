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Ekonomi

Doğalgaz zammı Meclis gündeminde

CHP ve MHP milletvekilleri, doğalgaza 11 ayda toplam yüzde 82 oranıda yapılan zammı Meclis gündemine getirdi.

03 Kasım 2008 02:00

CHP ve MHP milletvekilleri, doğalgaz zammını Meclis gündemine getirdi.

CHP Antalya milletvekilleri Osman Kaptan ve Hüsnü Çöllü ile MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle hazırladıkları yazılı soru önergelerini, TBMM Başkanlığına sundular.

Son 11 ayda doğalgaza toplam yüzde 82 zam yapıldığını, bunun, memur ve emekli maaşlarındaki artışının 10 katı olduğunu ifade eden Kaptan, "Bu zamlara, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AKP'li belediyelerin BOTAŞ'a olan borçlarını ödememeleri mi neden olmaktadır?" diye sordu.

Çöllü de AKP iktidarları döneminde doğalgaz ile akaryakıt ürünlerine kaç kez zam yapıldığını, kaç kez de indirime gidildiğinin açıklanmasını istedi.

Başbakan Erdoğan'a, "Bu zamlar, vatandaşlarımızın ısınmak için kömürlü sobalara, aydınlatma için de gaz lambalarına geri dönmelerine neden olmaz mı?" diye soran MHP'li Çalış ise zamlar karşında memur ve emeklilerinin nasıl korunacağının açıklanmasını talep etti.

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