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Ekonomi

Doğalgaz zammı Meclis gündeminde

Doğalgaza yapılan yüzde 22.5 oranındaki zam TBMM gündemine taşındı. Hükümete konuyla ilgili bir soru önergesi verildi.

03 Kasım 2008 02:00

Doğalgaza yapılan yüzde 22.5 oranındaki zam TBMM gündemine taşındı. Hükümete konuyla ilgili bir soru önergesi verildi.

CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, konuya ilişkin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Doğalgaza yapılan yüzde 22.5’lik zamla son 11 ayda toplam yüzde 82 zam yapıldığını belirten CHP’li Kaptan, “Bu zamlar bütün sektörleri ve halkımızı çok ciddi sıkıntı içine sokmakta ve memura, emekliye yıllık yüzde 8 ücret artışı yapılırken, doğalgaza, ücretlilere verilen 10 katı zam yapılması kamuoyunda büyük tepkilere neden olmaktadır” dedi.

Kaptan, Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

“-Bu zamlarla, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere AKP’li belediyelerin BOTAŞ’a olan borçlarını ödemeleri mi neden olmaktadır?

-BOTAŞ’a doğalgaz borcu olan belediyeler ve kamu kurumları hangileridir? Bunların borçlarının miktarı nedir?

-Dünyada petrol fiyatları düşerken, ülkemizde doğalgaza zam yapılmasının nedeni nedir?

-Partizanca dağıtılan kömür ve erzak torbalarının bedeli, doğalgaza yapılan zamla halkımıza mı ödetilmektedir?”

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