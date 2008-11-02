Doğalgaz zammı mali terördür

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "İktidar, kimseye ebediyen verilmez. Bugün gelirler, yarın giderler. Geldikleri gibi gidecekler. Gittiklerinde yaptıkları yanlışlar düzeltilecektir. Yanlışlığı yapanlar pişman olacaklardır" dedi.



Baykal, Hasanoğlan'da Belediye Parkı ve içindeki yöresel el sanatları ürünlerinin sergilendiği müzenin açılışı törenine katıldı. Baykal, burada yaptığı konuşmada, Hasanoğlan Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı, bölgeye hizmetlerinden dolayı tebrik etti. Baykal, yeni yasal düzenleme ile Hasanoğlan'ın "belediye" olmaktan çıkarıldığını, bunun yanlış bir karar olduğunu savundu.



"Hasanoğlan'a bu mu reva görüldü?" diye soran Baykal, bu uygulamanın adaletli bir yanının bulunmadığını öne sürdü. "Büyükşehire bağlanmaktan dolayı bölgeye gelen hizmetlerin artacağı" yorumlarının doğru olmadığını ileri süren Baykal, bu karara karşı CHP olarak başından beri büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. Baykal, "Son umudumuz Anayasa Mahkemesi idi. Ne yapalım, o da bu kararı uygun gördü. Bu karar uygun görülmüş olabilir, Anayasa'ya uygun olabilir ama bu halka zarar verecek bir karar olmasına engel değildir" dedi.



CHP'nin iktidara gelmesi durumunda ele alıp değiştireceği uygulamaların başında belediyelere ilişkin bu haksız uygulamanın bulunduğunu ifade eden Baykal, Hasanoğlan'ın da ilçe yapılacağını bildirdi.



Baykal, belediyelere ilişkin yeni uygulamayı eleştirerek, "İktidar, kimseye ebediyen verilmez. Bugün gelirler, yarın giderler. Geldikleri gibi gidecekler. Gittiklerinde yaptıkları yanlışlar, düzeltilecektir. Yanlışlığı yapanlar pişman olacaklardır" diye konuştu.



'Doğalgaz zammı zulümdür'



Doğalgaz zammını da eleştiren Baykal, zammın iktidarın iç yüzünü ortaya koyduğunu savundu.

"Artık yüzündeki makyaj dökülüyor, gerçek ortaya çıkıyor" diyen Baykal, doğalgaza 10 aylık dönemde yüzde 82 artış yapılırken, ücretlilere verilen zamların çok düşük kaldığını ifade etti.

Zamlar sonrasında vatandaşın yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirten Baykal, "Bu doğalgaz zammı, bambaşka bir şeydir. Bunda makul bir zam anlayışının ötesinde bir şey var" dedi. Doğalgaza "Vurgun gibi ansızın gece yarısı" bir zam yapıldığını ileri süren Baykal, şunları kaydetti:

"Neymiş, BOTAŞ'ın zararı varmış, niye zararda BOTAŞ? Ankara Büyükşehir Belediyesinden alacağı var. Alacağı tahsil etmesine izin vermiyorsun. Sonra bunların acısını vatandaştan çıkarıyorsun. Dün bu doğalgaz zammı için 'zulümdür' demiştim. Bugün yeni bir şey söylüyorum; bu zam bir mali terördür. Hükümete tavsiyem şudur; Başbakan derhal, bir kez daha değerlendirsin ve bu zammı geri alsın. Buna mecburiyet vardır."



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, IMF ile anlaşmaya yönelik sözlerini de hatırlatan Baykal, "Ne IMF'nın ümük sıkması... Milletin ümüğünü bu doğalgaz zammıyla sen sıktın Tayyip Erdoğan. Ümük sıkmamın daniskasını Başbakan doğalgaz zammıyla göstermiştir" diye konuştu.