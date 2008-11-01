Doğalgaz zammı mahkemelik

BOTAŞ'ın bugünden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılana yüzde 22.50, sanayide kullanılana yüzde 22 oranında zam yapmasına tepkiler artarak sürüyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çetin, "BOTAŞ'ın borçlarını kapatmak için yapılan bu zammı da mahkemeye taşıyacağız" dedi.



Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Ali Çetin yaptığı açıklamada konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde 22.50 oranındaki zammı eleştirirken AKP'ye yüklendi. Çetin, "Bu, sadece krizin yükünü tüketiciye yüklemek için yapılmış bir zamdır" dedi. Çetin, AKP İktidarının, yaptığı zamlarla kimden yana olduğunu gösterdiğini belirterek, petrol fiyatlarının dünyada inişe geçtiği bir dönemde yapılan bu zammın "soygun" olduğunu söyledi. Çetin, şöyle konuştu:



"AKP İktidarı, işverenlere ödeme kolaylıkları sağlıyor, onları destekliyor ancak tüketicileri hiç düşünmüyor. Tüketiciler soyuluyor, tüketicinin sırtından hazine gelirleri arttırılmaya çalışılıyor. Dolaylı vergiler de bunun göstergesidir. Türkiye'de demokrasi düzeni yok, soygun düzeni var. Bu düzeni de AKP İktidarı çok güzel sürdürüyor. BOTAŞ'ın borçlarını kapatmak için yapılan bu zammı da mahkemeye taşıyacağız."



‘Elektrik fiyatlarını olumsuz etkileyecek’



Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen ise doğal gaza yapılan bu zammın elektrik fiyatlarını da olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. Çeçen, "Doğal gaza yapılan bu zamla elektiriğe yüzde 10'dan az olmamak üzere zam yapılacaktır. Böylece elektriğe yapılan toplam zam yüzde 65'ten yüzde 75 dolaylarına çıkacaktır. Dilerim bu zamlar sene sonuna gelmeden yüzde 100'ü bulmaz" diye konuştu.



Çeçen, yapılan bu zamların yangına körükle gitmek olduğunu belirterek, şunları ifade etti:



"İşletmeler birer birer kapanıyor. Türkiye'de yeni bir işsizlik dalgası oluşmaya başladı ve Türkiye halkı yoksullaştı. Bzamlar da halkı iyice zor durumda bırakıyor. Artık hükümet, halk için reformlar yapmalıdır. Hükümet sermayeye söz geçirememektedir. Ayrıca dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de halk, yüksek ücretlerle petrol almaktadır. Bu da tarım, sanayi, ulaşım gibi sektörleri de etkilemektedir."



EMO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler de Türkiye ekonomisinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ifade ederek, bu zammın elektrik fiyatlarını da olumsuz etkileyeceğini söyledi.

