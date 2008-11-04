Doğalgaz zammı Doğu’ya yüzde 45 yansıyacak

Artık doğalgazda Avrupa’nın en ucuz ülkesi değiliz

Bilici yaptığı açıklamada, Batı illerinde hava sıcaklığı ortalamasının Doğu'daki illerden çok yüksek olduğunu belirterek, Erzurum'da yıllık sıcaklık ortalamasının 5,7 olduğunu anımsattı.Sert geçen kış mevsiminin doğudaki vatandaşların yaşam şartlarını zorlaştığını kaydeden Bilici, "Yakacak, giyim ve enerji tüketimi gibi ek maliyetler sonucu kış mevsiminin sert geçtiği illerde yaşayanlara milli gelirden düşen pay, yüzde 12-13 azalıyor. Bu nedenle devletin Erzurum gibi illere enerji desteği vermesi gerekir. Yoksa bizim buradaki iş adamlarımız Batı'dakilerle rekabet edemez, ayrıca göçün de önüne geçilemez" dedi.Doğal gaza son yapılan zamma da değinen Bilici, "yüzde 22,5'lik zammın Erzurum gibi kış mevsiminin sert geçtiği illerde yansıması yüzde 45 olacaktır. Bu da halkımızı çok zor durumda bırakır. Hükümetimizden bu konuda bize yardımcı olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.Bilici, ayrıca Erzurum'da tonu 900 dolar olan aynı kömürün batı illerinde 600 dolara satıldığını sözlerine ekledi.