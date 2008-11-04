T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doğalgaz zammı Doğu’ya yüzde 45 yansıyacak

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası: “Kış mevsiminin sert geçtiği illerde, son yapılan yüzde 22,5'lik doğal gaz zammının yansıması, yüzde 45 civarında olacaktır.”

04 Kasım 2008 02:00

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sacit Bilici, kış mevsiminin sert geçtiği illerde, son yapılan yüzde 22,5'lik doğal gaz zammının yansımasının, yüzde 45 civarında olacağını söyledi.

Bilici yaptığı açıklamada, Batı illerinde hava sıcaklığı ortalamasının Doğu'daki illerden çok yüksek olduğunu belirterek, Erzurum'da yıllık sıcaklık ortalamasının 5,7 olduğunu anımsattı.

Artık doğalgazda Avrupa’nın en ucuz ülkesi değiliz

Sert geçen kış mevsiminin doğudaki vatandaşların yaşam şartlarını zorlaştığını kaydeden Bilici, "Yakacak, giyim ve enerji tüketimi gibi ek maliyetler sonucu kış mevsiminin sert geçtiği illerde yaşayanlara milli gelirden düşen pay, yüzde 12-13 azalıyor. Bu nedenle devletin Erzurum gibi illere enerji desteği vermesi gerekir. Yoksa bizim buradaki iş adamlarımız Batı'dakilerle rekabet edemez, ayrıca göçün de önüne geçilemez" dedi.

Doğal gaza son yapılan zamma da değinen Bilici, "yüzde 22,5'lik zammın Erzurum gibi kış mevsiminin sert geçtiği illerde yansıması yüzde 45 olacaktır. Bu da halkımızı çok zor durumda bırakır. Hükümetimizden bu konuda bize yardımcı olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Bilici, ayrıca Erzurum'da tonu 900 dolar olan aynı kömürün batı illerinde 600 dolara satıldığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24