Doğalgaz yardımına 3 günde 216 bin başvuru yapıldı

Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin açıklamada bulundu. Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son 3 günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bu arada, 450 ile 1150 TL arasında değişecek ödemeler mart ayında gerçekleştirilecek.