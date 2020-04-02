Doğalgaz ve elektrik faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğalgazda, fatura okumada yeni bir sisteme geçilecek. Buna göre salgının yayılmasını önlemek için şehiriçi dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in sektörden aktardığı bilgiye göre, bu çalışma şehiriçi dağıtım şirketleri bünyesinde çalışan sayaç okuyacak personeli de koruyacak. Yüzlerce görevli personelin, abonelerle teması tümüyle kesilecek.

Buna göre, Batı’da örnekleri görüldüğü gibi doğalgaz ve elektrik şehiriçi dağıtım şirketi personeli, aylık düzenli fatura okumayacak. Bunun yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak.



Anılan ay için geçmiş dönemde bir tüketim yoksa, emsal tüketimler dikkate alınarak fatura çıkartılacak. Söz konusu olan 100 metrekare bir dairenin tüketimi ve faturası ise aynı özellikteki diğer tüketim miktarları göz önünde bulundurulacak.

2 yıllık döneme bakıp fatura çıkartılacak

Sektör kaynakları, hazırlıkları sürdürülen yeni uygulamayı şöyle anlattı: "Diyelim ki bir abonenin nisan ayı gaz ve elektrik tüketimi nasıl hesaplanacak? Geçmiş, 2 yıllık dönemdeki nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura çıkartılacak. Abone de yeni sistemle ilgili olarak bilgilendirilecek. Bu kapsamda düzenlenecek faturalar, elektronik sistem üzerinden aboneye ulaştırılacak."

Salgın sonrası gerçek tüketim ölçülecek

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.

Sektör kaynakları, EPDK’nın bu konuda bir karar almasının beklendiğini belirterek, "Bu kararla birlikte uygulama başlayacak. Hızla uygulamaya geçilecek" dedi.