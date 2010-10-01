-DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YOK İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Elimizdeki verilerle şu anda doğalgaz ve elektriğe zam yapılmasını gerektirecek bir veri yok'' dedi. Taner Yıldız, bir gazetecinin ''Yıl içinde doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı'' şeklindeki sorusunu, ''Elimizdeki verilerle şu anda doğalgaz ve elektriğe zam yapılmasını gerektirecek bir veri yok'' diye yanıtladı. ''Bugün yeni yasama yılının açılışı. Enerji alanında beklenen 8-10 tane kanun tasarısı vardı. Bunları bekleyen sektörler ise başta elektrik, doğalgaz ve petrol sektörleri. Buna ilişkin nasıl bir çalışma yaptınız?'' şeklindeki soru üzerine Yıldız, referandum süreci içinde, olabildiğince tekniğin ötesinde 2 aylık süreçte iyi bir mutfak çalışması yaptıklarını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, şöyle konuştu: ''Bu dediğiniz 7-8 tane kanun tasarıları, kanun teklifleri üzerinde çalışmalar bitti, biz hazırız. İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alındı. Özel sektörle bir kısım toplantılar yapıldı. TBMM Genel Kurulunun pratiği müsait olması halinde, şu anki genel kurulda sıra almış olan yenilenebilir enerji kaynakları ve özellikle Hazinenin gönderdiği enerji kütlenin kendi içerisindeki bir kısım hesaplarıyla alakalı kanun tasarıları şu anda hazır. Önümüzdeki hafta dahi bunları görüşebilecek durumdayız. Diğer, Bakanlar Kuruluna gönderilecek ve şu anda komisyonlarda bulunanların hepsini saydığımızda 7 tane kanun tasarısı ve teklifinin hazır olduğunu söyleyebiliriz.'' ''Hangi yasalar bir sonraki seneye sarkabilir'' şeklindeki soru üzerine ise Bakan Yıldız, ''Genel Kurul ne kadar müsaade ederse biz o kadar çıkaracağız. Buna karar verecek olan bildiğiniz gibi danışma kurulları olacak. Grupları olan partilerin temsilcilerinin yaptığı toplantılar olacak. Genel Kurula hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bugün 1 Ekim tarihiyle de TBMM'nin açılışını şimdiden tebrik ediyorum. Güzel çalışmalara vesile olmasını diliyoruz'' dedi. Yıldız, ''Doğalgaz ve petrolde çok büyük beklentiler var. Öncelik bunlarda mı, yenilenebilir enerjide mi olacak'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Bu çalışmaları eş zamanlı yürütüyoruz. Bunların çalışma ekipleri farklı. Birini tercih etmek diğerine mani olmak anlamına gelmiyor. O yüzden hepsini beraber devam ettiriyoruz ve hazırız.''