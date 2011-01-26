-DOĞALGAZ TÜKETİMİNDE TASARRUF TÜYOLARI BURSA (A.A) - 26.01.2011 - Konutlarda soğuk günlerdeki sıcaklığın 20 derecede tutulmasının doğalgaz tüketimini azaltacağı, her bir derecelik iç sıcaklık artışında yüzde 5 civarında fazladan enerji sarfiyatı oluştuğu bildirildi. Bursagaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, hava sıcaklıklarının düştüğü bu dönemde doğalgaz kullanımında artış olduğunu söyledi. Binaların, tavan, çatı, pencere, duvar, zemin ve döşemeleri, ısıtılmayan hacimler, merdivenler, kapı gibi yapı elemanlarından oluştuğunu ifade eden Tola, bu alanlarda oluşan ısı kayıplarının alınacak önlemlerle azaltılabileceğini ve faturalarda tasarruf sağlanabileceğini bildirdi. Binalardaki ısı kayıplarının değişik yollarla olduğunu belirten Tola, şöyle konuştu: ''Çatıdan kaçan ısı miktarı yüzde 7, dış duvardan kaçan yüzde 30, pencerelerde oluşan kayıp yüzde 40, kapı ve havalandırmalardan kaçan ısı yüzde 17, döşeme ve tabanda oluşan ısı kayıpları ise 6'ya kadar ulaşıyor. Isı yalıtım önlemleri, binanın toplam inşaat maliyetinin en fazla yüzde 3'ünü tutmasına karşılık, yıllık yakıt tüketimlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlayarak bütçeye önemli ölçüde katkı sağlar.'' Binalardaki tedbirlerin yanı sıra bireysel olarak evlerde alınacak önlemlerle doğalgazda tasarruf sağlanabileceğini vurgulayan Tola, kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukların izole edilmesinin tüketimi azaltacağını anlattı. Isıtıcı cihazların bakımlarının düzenli olarak yaptırılıp, filtrelerini düzenli temizlemek gerektiğini ifade eden Tola, şunları söyledi: ''Evlerde bulunan radyatörlerinin önüne ve üzerine eşya koymamak, radyatörlerin arkasına ısı levhaları yerleştirmek, kombiyi soğuk günlerde 20 derecede kullanmak doğalgaz tüketimini azaltacaktır. Her bir derecelik iç sıcaklık artışında yüzde 5 civarında fazladan enerji sarfiyatı oluşmaktadır. Güney cephesindeki pencerelerden güneş ışığının girişini sağlamak ve evin havalandırılması işini gündüzleri yapmak da tasarruf tedbirleri arasında yer alıyor.'' Ayrıca, baca çekişi iyi olmayan eskimiş bacaların, standarda uygun paslanmaz çelik bacalarla değiştirilmesi ve yıllık baca temizliğinin yapılması da cihazın yanma verimini artıracağına dikkati çeken Tola, bu durumun da daha ucuza ısınmaya önemli ölçüde katkı sağlayacağını bildirdi.