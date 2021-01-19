Doğalgaz tüketim rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gerçekleşen 272,3 milyon metreküplük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon metreküplük rekor arzla karşıladık" dedi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ve Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık. Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk."