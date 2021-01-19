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Doğalgaz tüketim rekoru kırıldı

Bakan Dönmez: 272,3 milyon metreküplük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon metreküplük rekor arzla karşıladık

19 Ocak 2021 13:04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gerçekleşen 272,3 milyon metreküplük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon metreküplük rekor arzla karşıladık" dedi.

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