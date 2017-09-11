Doğalgaz tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- DOĞALGAZ yüklü Cezayir bandıralı \'Ougarta\' adlı tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cezayir\'in Arzew Limanı\'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG), Marmara Ereğlisi\'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 112 bin 867 groston ağırlığında ve 291 metre boyundaki Cezayir bandıralı \'Ougarta\' adlı tanker, bugün saat 06.15\'de Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Ardından tanker saat 07.45\'de Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerinin boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' isimli römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Doğalgaz tankeri 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini saat 09.45\'de tamamlayarak Marmara Denizi\'ne açıldı. Tankerin geçişini tamamlaması ardından Marmara\'dan Ege Denizi\'ne doğru tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı\'nda trafik normale döndü.

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