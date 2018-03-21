Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı (2)

HAMİTLER MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'da sabah saatlerinde tek katlı evde meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden Elif Geldi\'nin cenazesi ailesi tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndan alındıktan sonra merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi\'ndeki Bahar Camii\'ne getirildi. İkindide kılınan cenaze namazının ardından, Elif Geldi\'nin cenazesi Hamitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yakınları ve sevenleri katıldı.

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