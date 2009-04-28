Doğalgaz mayıs ayında ucuzluyor

Doğalgazın 1 Mayıs'tan itibaren ucuzlaması bekleniyor. Botaş yüzde 20 indirimden bahsederken, Bakan indirim oranının ay sonunda netleşeceğini açıkladı.



Botaş'ın, petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki seviye bağlı olarak, bugün yapılan hesaplamalar çerçevesinde, 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 20 civarında bir indirim yapabileceği belirtiliyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ise doğal gazda indirime ilişkin, "Ay sonunda rakam netleşecek ama bir indirim yapacağız gayet tabii. Bunun miktarı dolar paritesiyle yakından ilgili olacak" dedi.



Botaş, maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasının uygulanmaya başlandığı geçen yıl doğalgaza yüzde 70'in üzerinde zam yapmış ve bu kamuoyunda ciddi tepkiye neden olmuştu.



Geçen yıl varili 150 dolara yaklaşan petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş, doğalgaza da yansıtılmaya başlandı. Bu kapsamda Botaş bu yıl 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere doğalgaza konutlarda yüzde 17, sanayide ise yüzde 18 oranında indirim yapmıştı.



Reuters'a bilgi veren Botaş'tan bir yetkili, petrolün varilinin 49 dolar civarında işlem gördüğünü, fiyatın bu seviyede kalması ve dolarda bir artış olmaması halinde ciddi bir indirimin söz konusu olacağını belirterek, "1 Mayıs'a kadar geçecek sürede dolar ve petrolün seviyesi önemli ancak şu aşamada yapılan hesaplamaya göre indirim, ilk indirimden fazla olacak ve yüzde 20 civarında gerçekleşecek. Bu oran artabilir de" dedi.



Doğalgazda yapılacak indirimin, elektrik fiyatlarında da bir indirimi beraberinde getirmesi bekleniyor. Türkiye'de elektriğin yaklaşık yüzde 50'si doğalgazdan üretiliyor.



Bu oranda bir miktar değişiklik olabileceğini vurgulayan aynı yetkili, şunları söyledi: "Fiyatlandırma mekanizmasına göre doğalgaz fiyatları belirli bir formüle bağlı olarak hesaplanıyor. Son dönemdeki gelişmeler çerçevesinde doğalgazda bir indirim yapıldı ve 1 Mayıs'ta yeniden bir indirim yapılacak. Ancak, fiyatlandırma sistemine göre, dolar kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, ihtiyaç duyulduğunda fiyat artışı olarak yansıtılacak."



Botaş'ın yaptığı alım sözleşmelerinde alım fiyatı, petrol, petrol türevi veya petrolün yakın ikamesi ürünlerinin geçmiş 6, 9 veya 12 aylık döneme ait fiyat endekslerine bağlı olarak belirleniyor.

Doğalgazda fiyat ayarlamaları maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasına göre belirleniyor ancak son kararı hükümet veriyor. Enerji KİT'lerinde bu sisteme geçen yıl 1 Temmuz'dan itibaren geçilmişti.



Nabucco Projesi mutlaka bitecek



Güler, Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen "Enerji Güvenliğinde Ortak Çözüm Arayışları" konulu sempozyumun" açılışında bir konuşma yapan Hilmi Güler, enerjinin bugün gündemin çok önemli konularını kapsadığını söyledi.



Enerjinin artık klasik enerjiden çok daha farklı bir anlam taşıdığını anlatan Güler, enerjinin ekonomi, güvenlik ve dış politikada ilginç bir oluşum meydana getirdiğini kaydetti.



Her yeni yılda doğal gaz kesintilerinin gündeme geldiğini anımsatan Güler, enerjinin bu anlamda güvenliğin önemli bir konusu olduğunu söyledi.



Enerjinin dış politika şemsiyesinin alt birimi iken bugün o şemsiyenin üstünde bir oluşum oluşturduğunu ifade eden Güler, enerjinin ekonomiyi yönlendiren dominant vasıf kazandığını anlattı.



Geçmiş yüzyılın kralının petrol olduğunu, şimdi doğal gazın önem kazandığına işaret eden Güler, "Buna dikkat etmemiz lazım. Doğal gaz silah olarak kullanılma eğilimi arttığı için güvenliğin tam ortasında bulunuyor" dedi.



Enerjinin ülkelerin geleceklerini şekillendirdiğini, ülkelerin her yönüyle bir enerji diplomasisi yürüttüğünü dile getiren Güler, Türkiye'nin jeostratejik dinamiklerinin bu noktada Türkiye'ye önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.



Hilmi Güler, Türkiye'nin Nabucco Projesiyle yeni stratejik yolculuğa çıktığını ifade ederek,

"Nabucco Projesi mutlaka bitecek. Zamana karı yarış içindeyiz, partnerlerimizi zorluyoruz. Projenin önemi çok büyük. Proje için yeterli gücümüz, kapasitemiz var" diye konuştu.



Enerji güvenli konusunda AB ve NATO'dan katkı beklediklerini dile getiren Güler, "Bu noktada Türkiye olarak konuyu bilinçli olarak ele alıyoruz" dedi.



Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok iyi



Oturuma ara verildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, sempozyuma katılması beklenen Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natıg Aliyev'in gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:



"Bakan bugün gelmeyecek. Sofya'daki toplantıda rahatsızdı. Sofya'daki toplantıda Yunan ve İtalyan bakanlarla 4'lü bir toplantı yapacaktık. Orada rahatsızlandı, gelemedi. Türkmenistan'da Sofya'da görüştük kendisiyle. Bugün gelemeyişinin nedeni, sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum. Gelemeyeceğini bildirmişti."



Azerbaycan'ın Türkiye'ye sattığı gaza zam yaptığına ilişkin iddialar üzerine Güler, bunun doğru olmadığını ifade etti.



Azerbaycan ile görüşmelerin devam ettiğini bildiren Güler, "Biz aşağı yukarı yüzde 70 anlaştık. İki görüşmemizde anlaştık. Şimdi artık BOTAŞ'ın ekibiyle Socar'ın ekibi önümüzdeki hafta Bakü'de detayları görüşecekler. Azerbaycan ile ilişkilerimiz fevkalade güzel. Devamlı görüşme yapıyoruz. Fiyatın detaylandırılması var ancak prensipte anlaştık" diye konuştu.



Bakan Güler, doğal gazda fiyat indirimine ilişkin ise "Ay sonunda rakam netleşecek ama bir indirim yapacağız gayet tabii. Bunun miktarı dolar paritesiyle yakından ilgili olacak" dedi.

