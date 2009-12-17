'Doğalgaz makul fiyattan sunulmaya çalışılıyor'

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, BOTAŞ'ın, doğalgazı tüketicilere makul fiyat seviyelerinde sunmaya çalıştığını ifade etti.



Yıldız, CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, İran ile 1996'da imzalanan ve dönemin enerji piyasası koşulları dikkate alınarak belirlenen anlaşma miktarının, maksimum 10 milyar metreküp olduğunu anımsattı.



Uluslararası doğalgaz alım satım anlaşmalarının tamamında yer alan ''al ya da öde'' maddesinin, mevcut doğalgaz alım anlaşmalarında da bulunduğuna işaret eden Yıldız, yıl içinde teslim alınamayan doğalgaz miktarının karşılığı olan tutarın; sözleşmede yer alan belirli bir yüzde üzerinden ödendiğini ve bu miktarın, doğalgazın ileriki dönemlerde teslim alınması suretiyle telafi edildiğini vurguladı.



Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) 14 Şubat 2008 tarihli kararıyla, enerji KİT'lerinde 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması'na geçildiğine dikkati çeken Yıldız, BOTAŞ'ın da bu tarihten itibaren, satış fiyatlarını buna göre belirlediğini vurguladı.



Yıldız, YPK kararında BOTAŞ'ın doğalgaz satış fiyatının hesaplanmasında, dolar kuru ve alım fiyat değişimine endeksli bir formül yapısı bulunduğunu belirterek, doğalgaz satış fiyatını oluşturan unsurlardan biri olan güncel alım fiyatlarının ise, uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli formüllerle belirlendiğini kaydetti.



Bakan Yıldız, ''Bununla birlikte bir kamu kuruluşu olan BOTAŞ, doğalgazı tüketicilere makul fiyat seviyelerinde sunmaya çalışmaktadır. BOTAŞ Genel Müdürlüğünce, doğalgaz satış fiyatlarında 2009'da herhangi bir artış yapılmamış olup, konut ve sanayi sektöründe Şubat 2009'da sırasıyla yüzde 17 ve 18, Mayıs 2009 da ise yüzde 25 ve yüzde 26 oranında indirim yapılmıştır'' dedi.

