Doğalgaz krizi Brüksel’de çözülüyor

Ukrayna petrol ve gaz şirketi Naftogaz Başkanı Oleh Dubina ve Rus Gazprom Başkanı Aleksiy Miller’ın, bugün Brüksel’de bir araya geleceği bildirildi.Öte yandan krizin etkileri Avrupa’da hissedilmeye başlandı. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’nın ardından Romanya, Fransa, Almanya, Avusturya ve Polonya’ya Ukrayna üzerinden sevk edilen Rus doğalgazı kesildi.Enerji tüketiminin yüksek olduğu bir dönemde yaşanan kriz, tüm Avrupa ülkelerinde endişeye yol açtı.Kriz, borcunu ödemediği gerekçesiyle Rusya’nın, Ukrayna’ya doğalgaz sevkiyatını kesmesiyle başlamıştı.Günlük tüketimi 130 milyon metreküp olan Türkiye, 40 milyon metreküplük doğalgazdan mahrum kalmıştı.