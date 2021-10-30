Doğalgaz, kömür ve navlun fiyatları rekor kırdı; altın ve gümüş kaybettirdi

T24 Ekonomi Servisi

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yayınladığı enflasyon raporunda emtia fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan yüksek oranlı artışlara ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre yılbaşından bu yana fiyatı en çok artan emtia Avrupa piyaasındaki doğalgaz oldu. Doğalgazın spot fiyatı yüzde 500’e yakın arttı.

Doğalgazı yüzde 200’lük artışla kömür ve yüzde 200’e yakın artışla navlun fiyatları takip ediyor. Yılbaşından itibaren kahve, pamuk, şeker, buğday ve mısır fiyatlarında da yüksek oranlı artışlar görüldü.

Altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin fiyatının ise yılbaşından bu yana düştüğü görüldü.