Doğalgaz kaçağı D-100 karayolunu trafiğe kapattı!

T24 -

Kocaeli'nin Derince ilçesinde doğalgaz alarmı verildi.



Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir binanın bodrum katında izinsiz kazı sonucu doğalgaz borusu patladı.



Emniyet Müdürlüğü binasının yaklaşık 250 metre uzağındaki patlama sonrasnıda yoğun gaz kaçağı meydana geldi. Bu nedenle D-100 karayolu iki saatten fazla trafiğe kapatıldı.



Patlamanın nedeni olay yerine gelen polislerin araştırması sonucu ortaya çıktı. 10-15 metrelik bir tünele ulaşan güvenlik güçleri, petrol boru hattı yerine doğalgaz boru hattınının patlatıldığını fark etti.



Zanlıların petrol boru hattını patlatmak istedikleri ancak yanlışlıkla Kocaeli'ye giden ana doğalgaz hattını deldiği ortaya çıktı.



