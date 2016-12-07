Doğalgaz ihaleleri de TL ile yapılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldı. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait döviz birikimi de TL'ye çevrildi.

Karar çerçevesinde, yakında yapılması planlanan Tunceli, Ağrı ve Doğubayazıt doğalgaz dağıtım ihaleleri Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilecek.

Savunma birikimi TL'ye döndü

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kullanımındaki Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait döviz birikiminin bugün itibarıyla Türk Lirası'na çevrildiğini açıkladı.

Fona ait 262,7 milyon dolar ve 31,3 milyon euro bugün itibariyle TL'ye çevrildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da dün yaptığı açıklamada ihalelerin TL ile yapılacağını duyurmuştu.