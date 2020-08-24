Doğalgaz hattında meydana patlamanın ardından Suriye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor

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Başkent Şam yakınlarındaki bir doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından Suriye'de elektrik kesintileri yaşanıyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre patlama doğal gaz boru hattının Şam'ın Al-Dumayr ile Adra ilçeleri arasındaki bölümünde meydana geldi. Patlamaya bir saldırının sebep olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Suriye Elektrik Bakanı patlamanın bazı istasyonlara gaz akışının azalmasına sebep olduğunu, bu sebeple de elektrik kesintilerinin meydana geldiğini belirtti.

Bazı istasyonlara tekrar kaynak yönlendirilmesiyle ülkenin bazı noktalarında güç sağlandı. Ülkenin birçok noktasında ise elektrik kesintileri sürüyor.