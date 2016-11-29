Doğalgaz hattına sabotaj; 2 şehre doğalgaz verilemiyor

Siirt kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Doğal Gaz Ana İletim hattına akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı sabotaj nedeniyle, Siirt ve Batman ile ilçelerinde doğal gaz hattında kesinti meydana geldi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Siirt merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan BOTAŞ Ulusal Doğalgaz Kurtalan-Gökçebağ Beldesi arasında bulunan Doğalgaz Ana İletim hattına, akşam saatlerinde bir grup tarafından sabotaj düzenlendi. Akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen saldırıda, BOTAŞ Ulusal Doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.

BOTAŞ yetkilileri, saldırı sonrası Siirt ile Batman merkez ve ilçelerinde doğal gaz kesintisi meydana geldiğini açıkladı. Patlama nedeniyle boru hattında meydana gelen arızanın onarılması amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenilirken, bölgede güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili operasyon başlatıldı.

Siirt Doğal gaz dağıtım şirketi SİBADAŞ, abonelerine SMS ile gönderdiği mesajda, "Siirt Batman bölgemizi besleyen BOTAŞ ana iletim hattına sabotaj düzenlendiğinden, gaz arzında gece saatlerinde kesinti meydana gelecektir" denildi.