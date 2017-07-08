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Doğalgaz hattına kamulaştırma

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladı

08 Temmuz 2017 16:39

Çanakkale ve Tekirdağ sınırları içinde yer alacak boru hattı projesinin yapımı için bazı taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak. 

Buna göre, "MARSA-Turkey B.V. Doğalgaz Bağlantı Hattı Projesi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla Çanakkale ve Tekirdağ illerinin sınırları içinde, proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak. 

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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