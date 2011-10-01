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Ekonomi

Doğalgaz fiyatına düzenleme ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 03:03

-Doğalgaz fiyatına düzenleme  ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarını yüzde 12,28 ile yüzde 14,35 arasında, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarını ise yüzde 13,7 ile yüzde 14,30 arasında değişen oranlarda yükseltti.  BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, uluslararası piyasalardaki doğalgaz ve ham petrol fiyatlarında görülen artışlar ile döviz kurundaki artış nedeniyle söz konusu artışa gidildiği kaydedildi. Açıklamada, bu çerçevede, bugünden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 12,28 ile yüzde 14,35 arasında, sanayide ise yüzde 13,7 ile yüzde 14,30 arasında değişen oranlarda artış yapıldığı bildirildi.

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