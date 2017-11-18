Hürriyet yazarı Sefer Levent, havaların soğumasıyla birlikte kullanımı artan kombinin nasıl kullanılması gerektiğini yazdı. "Doğalgaz faturasını nasıl düşürürsünüz?" diye soran Levent, basit ve etkili yöntemleri yazdı.

Levent'in "Doğalgaz faturasını nasıl düşürürsünüz" başlığıyla (18 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Kombi deyip geçmeyin. Yeni nesil akıllı yoğuşmalı kombiler eski tip kombilere göre yüzde 35’e varan oranda tasarruf sağlıyor. Ayrıca oda termostatları ile gece 1 derece azaltılan sıcaklık yüzde 6’lık tasarrufa bedel... İşte doğalgaz faturalarını düşürecek basit ama etkili yöntemler.

CNNTürk Meteoroloji Editörü dostum Bünyamin Sürmeli tahminleri açıkladı... Önümüzdeki hafta başı, önce fırtına, yağış ardından da soğuklar kendini iyice hissetirecek. Marmara’da yüksek kesimler kara merhaba diyecek. Bolu’da şehir içine kar yağma ihtimali bile var. Özetle kara kış kapıda. Soğuk kendini iyice hissettirince sobası olan oduna, kömüre, doğalgazı olan da kombilere yüklenecek...

Gelin biz de bu hafta doğalgaz faturanızı nasıl düşürebilirsiniz ona bir bakalım.

Doğalgaz faturalarının azalması hane bütçesi için önem taşıdığı kadar ülke için de önem taşıyor. Çünkü biz doğalgaz ithalatçısı bir ülkeyiz.

Daha az gaz tüketmemiz ithalat faturamızı da düşürüyor. Doğalgaz faturamız ne kadar diye sorarsanız açıklayalım. 2016 yılında Türkiye toplam doğalgaz ithalatı 16 milyar dolar oldu. Bu tutarın yüzde 25’inin hane halkı tarafından evlerde kullanıldığı öngörülüyor. Nereden baksanız doğalgaza 4 milyar doları yani yaklaşık 15 milyar TL’yi ev faturalarıyla ödüyoruz. Bu yüzden her m3 doğalgaz tasarrufu çok önemli.

İlk etapta doğalgaz faturanızı düşürmek için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Önce bu noktaları sıralayalım.

* Kombi tercihlerinin yoğuşmalı kombilerden yana yapılması

* Kombi bakımlarının düzenli olarak yaptırılması

* Oda termostatı kullanılması

* Radyatörlerde termostatik vana kullanımı

* Radyatörlerin önünün ve üzerinin kapatılmaması

* Binalarda dış cephe ısı yalıtım uygulamalarının yapılması

Kombiler ve özelliklerine ayrıca değineceğim ama hemen başta belirteyim. Kombiye düzenli olarak yıllık bakım yaptırılması, doğalgaz faturasında yüzde 15’e kadar tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca oda termostatını geceleri 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamak aylık faturalarda yüzde 6‘lık bir tasarruf getiriyor.

Yoğuşmalı kombi

PİYASADA iki tip kombi satılıyor. Biri eski tip hermetik kombi diğeri yoğuşmalı. Yoğuşmalı kombi doğalgazın yakılmasından sonra oluşan su buharını da enerjiye çevirerek kullanıyor. Bu sayede yoğuşmalı kombi ve akıllı oda termostatı kullanımında evin izolasyon ve coğrafi konumuna göre yüzde 25-35’e varan doğalgaz tasarrufu sağlanabiliyor. Hermetik kombiler ise sadece doğalgazı yakıp ısıya çeviriyor. Peki iki kombi tipi arasında ne kadar fiyat farkı var? Piyasada hermetik kombiler 1.000-1.500 TL fiyat aralığında satılıyor. Yoğuşmalı kombiler ise 1.850-2 bin 350 TL fiyat aralığında. Uzmanlar yoğuşmalı kombi ve yoğuşmasız kombi arasındaki ortalama fiyat farkının 850 TL olduğunu söylüyor. Bu fiyat farkı ne kadar sürede kendini amorti eder derseniz... Yapılan hesaplamalar 130 m2’lik bir dairenin 1 sezonda yoğuşmalı kombi sayesinde yılda yaklaşık 550 TL tasarruf sağladığını gösteriyor. Bu durumda yoğuşmalı kombi alanlar en geç iki yıl sonunda kâra geçmeye başlıyor. Bu kombilerin en az 10 yıl kullanıldığı düşünüldüğünde hatırı sayılır bir tasarrufa ulaşıldığını söylemek lazım. Ancak ne gariptir ki maalesef tüketiciler kombilerin tasarruf özelliklerini göz ardı edip ucuzu tercih etme yoluna gidiyor. Türkiye’de tüketiciler 1.5-2 yılda bir akıllı telefonunu değiştiriyor ve bu telefonlara her seferinde 3-5 bin lira para ödüyor. Ancak iş her gün kullanılan kombiler de aynı hassasiyet gösterilmiyor. Bu da binlerce liranın yıllarca boş yere yakılmasına neden oluyor. Teorik olarak tüm haneler yoğuşmalı kombi ve akıllı oda termostatı kullanır ise ülke ekonomisi ve hane halkı ortalama yıllık 1 milyar dolar civarında bir tasarruf yapacağına dikkat çekiliyor.

Akıllı teknolojiler devrede

KOMBİLERDE akıllı teknolojilerin devreye girmesiyle birçok yeni özellik kullanıcılara sunuluyor. İnternet üzerinden kontrol edilmeye başlanan yeni nesil kombi modelleriyle, kullanıcılar evin dışında olsa bile akıllı telefon veya tablet uygulaması üzerinden evin sıcaklık değerlerini kontrol edebiliyor. Hatta kullanıcılar eve yaklaştığında kombiler otomatik olarak devreye giriyor ve evin sıcaklığını istenilen dereceye getiriyor. Bu sayede yüzde 30’lara varan tasarruflar sağlanabiliyor. Akıllı kombiler sadece doğalgaz tasarrufu sağlamıyor, aynı zamanda bozulmalardan dolayı oluşacak masrafları da azaltıyor. Servis zamanı geldiğinde internet üzerinden direkt olarak kombi üreticisine haber veren yeni nesil akıllı kombiler, bu sayede kullanıcılar masraflarını düşürüyor.