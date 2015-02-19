Doğalgaz faturaları nasıl düşer?

İGDAŞ, doğalgazın daha verimli kullanılmasıyla alakalı yaptığı önerilerin tamamı uygulandığında doğalgazda yüzde 60’a kadar tasarruf etmenin mümkün olduğunu iddia ediyor. Öneriler arasında bina yalıtımı yaptırmak ve PVC taktırmak gibi öneriler bulunuyor.

Hürriyet’ten Merve Erdil’in haberine göre öneriler şöyle:

Evlerdeki ısı kaybının büyük bölümü yalıtımsız binalardan kaynaklanıyor. Bina yalıtımı yaptıranlar yüzde 40’a varan tasarruf sağlayabiliyor.

Isı verimliliği sağlamak için oda termostatı kullanmak ve termostatı her 1 derece daha düşük sıcaklığa ayarlamak, yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Pencere ve kapıların PVC doğrama ve çift cam yapılması yüzde 15’e varan oranda tasarruf sağlayabiliyor. Eğer bu yapılamıyorsa, pencere ve kapı kenarları sünger ya da fitil ile kapatılabilir.

Bacalı cihaz kullanan doğalgaz tüketicilerinin yılda en az bir kez baca temizliği ve bakımı yaptırması gerekiyor. Bakımı yapılan baca, cihazın yanma verimini artırıp tasarruf sağlıyor.

Doğalgazın tam olarak yakılabilmesi için, yakıcı cihazların bulunduğu mahaldeki havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Bu da tasarrufa etki ediyor.

Geceleri perdelerin örtülü olması enerji tasarrufu sağlıyor. Ancak perdelerin radyatörleri kapamadığına dikkat etmek, ayrıca radyatörlerin önünü ve üzerini koltuk, eşya, saksı ve mobilyalarla kapatmamak gerekiyor.

Bina yalıtımı yaptırılamıyorsa, radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirmek, önemli ölçüde ısı tasarrufu sağlıyor.

Her odayı kullanım amacına uygun farklı sıcaklıkta tutmak ve bunu da ısı ayarlamalı (termostatik) vana kullanarak yapmak ısı tasarruf sağlıyor.,

Cihazın sıcak su ayar düğmesi varsa 40-42°C’ye ayarlamak gerekiyor. Böylece suyu soğutmak için yeniden soğuk su kullanmaya gerek kalmamış oluyor.

Evden uzun süre uzak kalınacaksa, cihazı pilot kullanımda tutmak yerine kapatmak gerekiyor.

Bulaşık makinesinin tam dolu olarak çalıştırılması gerekiyor.

Sıva üzerinden döşenmiş sıcak su borularını izole ettirmek doğalgaz tasarrufu sağlıyor.

ETADER’in 5 önerisi

ENERJİ ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER) ise gazdan tasarruf etmenin bazı yöntemlerini şöyle sıralıyor:

Mantolama yaptırın: Mantolama kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağlıyor.

Merkezi Sistemle ısıtılan bir binada yaşıyorsanız ısı tüketiminin ölçüldüğü Isı Pay Ölçer sistemlerin kurulması için yöneticinizle görüşün: Kısa ve düzenli aralıklarla otomatik kaydedilen ölçüm verileri ile evlerdeki rutin enerji israfı tespit edilebiliyor.

Kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak ısı ve serinlik kaybını önleyin: Evlerin pencereleri ahşap çerçeveli ise cam kenarlarının macunlandığından ve çerçevelerde boşluk kalmadığından emin olunması gerekiyor. Ahşap kapı ve pencerelerde ise izolasyon bant ve çıtaları kullanılarak yalıtım sağlanabiliyor.

Evinizin duvarlarında ve çatınızda açık renkli yalıtıcı boya kullanın: Evlerin iç ve dış duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük olan yalıtımlı açık renk boyalar tercih edilerek, yüzde 25’e kadar ısı yalıtımı sağlanabiliyor.

Pencereden ısı kaybını kaldırın: Cam filmi sayesinde camlardan giren sıcak ve soğuk engellenebiliyor.