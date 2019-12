-DOĞALGAZ FACİASINA YENİ RAPOR ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde 7 üniversite öğrencisinin öldüğü doğal gaz faciasıyla ilgili davada, bilirkişi raporlarında çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle yeni bilirkişi raporu hazırlatılmasına karar verildi. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile ölen gençlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hakkı Elvan, yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarında çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle yeni bilirkişi raporu hazırlatılmasına karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, bu nedenle duruşmayı erteledi. Davanın iddianamesi hazırlanırken alınan bilirkişi raporunda, ''Baca borusunu takan ve taktıran inşaat firması yetkilisi sanık Emre Kaan Karadağlı'nın, gerekli standartta malzeme kullanmayan tesisat yüklenici firma yetkilisi Ferit Vanlı'nın, yıllık kombi bakım ve tamir işlemini yetkili firmaya standartlara uygun şekilde yaptırmayan, sadece arızaları tamir ettiren daire sahibi Cemal Özdemir'in, kiraladığı meskenin kombi ve baca bakımını kışa girerken yaptırmayan Okşan Rabia Attila'nın, kombinin bakımını yapan teknik servisin yetkilileri Mustafa Erdal Us ve Mehmet Levent Kuz ile tesisat projesini yapan Yusuf Koç'un tali kusurlu olduğu'' belirtilmişti. Raporda, günün teknolojisine uygun kalite ve standartta malzeme bulundurma zorunluluğu getirmeyen, ayrıca bacaların yılda en az 1 kez temizlenmesini tüketici inisiyatifine bırakan EGO Genel Müdürlüğü ve Başkentgaz'da yöneticilik yapan İhsan Fincan, Kazım Usta, Ethem Uludağ, Haldun Aydın, Veysel Karani Demir ve Yusuf Büyük de tali kusurlu olarak gösterilmişti. -YARGILAMA SIRASINDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI- Yargılama sırasında alınan ilk bilirkişi raporunda, sanıklardan evdeki kombinin bakımını yapan teknik servis yetkilisi Levent Kuz ve Erdal Us, görevlerini tam olarak yapmadıkları, ev sahibini kombinin ve baca bağlantısının eksiklikleri konusunda bilgilendirmedikleri iddiasıyla 2. derecede kusurlu bulunmuştu. Ev sahibi Cemal Özdemir'in, ömrü 2 yıl olan kombinin spiral borusunun değiştirilip değiştirilmediğinden haberi olmadığını ileri sürdüğü ifade edilen raporda, bu borunun eve 2002'de ilk takılan boru olabileceği, Özdemir'in borudaki ezik ve deliklerle boruda sızdırmazlık bandının olmadığını görmesi gerektiği, bu nedenle 3. derecede kusurlu olduğu savunulmuştu. Kiracı Okşan Rabia Attila'nın (ölen gençlerden Turan Özgür Attila'nın annesi) yıpranmış spiral borunun kullanılması nedeniyle 3. derecede, müteahhit Emre Kaan Karadağlı'nın ise bacanın gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle 1. derecede kusurlu olduğu öne sürülmüştü. Raporda diğer sanıklar kusurlu bulunmamıştı. Mahkeme heyetinin, soruşturma sırasında hazırlanan bilirkişi raporu ile kovuşturma aşamasındaki rapor arasında çelişkiler bulunması nedeniyle hazırlattığı 3. bilirkişi raporunda ise EGO Genel Müdürlüğü ve Başkentgaz yöneticilerinin 2002 yılından önce yapılan dairelerdeki doğal gaz tesisatlarının günün gelişen teknolojisine göre iyileştirici, gaz kaçaklarını önleyici, teknik emniyet kurallarını artırıcı yönergeleri çıkarmadıkları, yönetmelik önerilerini sunmadıkları kaydedilmişti. Raporda, eski EGO genel müdürleri İhsan Fincan, Kazım Usta, Ethem Uludağ, eski Başkentgaz Genel Müdürü Veysel Karani Demir, eski Başkentgaz genel müdür yardımcısı Yusuf Büyük ve Ego Genel Müdürlüğünde daire başkan yardımcılığı görevinde bulunan Haldun Aydın'ın tali kusurlu olduğu belirtilmişti. Olayın olduğu evin kiracısı Okşan Rabia Attila'nın kombi bakımını yaptırdığını beyan etmesi üzerine kombi bakımıyla ilgili sorumluluğu ortadan kalktığından kusuru olmadığı ifade edilen raporda, ev sahibi Cemal Özdemir'in de kombinin yıllık bakımını yaptırdığını belgelemesi nedeniyle kusursuz olduğu kaydedilmişti. Doğal gaz tesisatını yapan firmanın sahibi Ferit Vanlı, kombi bakımını yapan firmanın sahibi Levent Kuz ve binanın doğal gaz projesini çizen firma yetkilisi Yusuf Koç'un kusuru olmadığı belirtilen raporda, diğer sanıklar Mustafa Erdal Us ve Emre Kaan Karadağlı'nın tali kusurlu olduğu ifade edilmişti. Davanın iddianamesinde, 13 sanığın ''taksirle ölüme neden oldukları'' gerekçesiyle 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.