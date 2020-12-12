Doğalgaz dağıtım şirketleri, personel ve kira gibi giderlerini faturaya yansıttığı için rakamlar ilden ile farklılık gösteriyormuş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bütçe görüşmeleri sırasında MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın sorusu üzerine vatandaşın kullandığı doğalgaz fiyatının ilden ile farklılık göstermesinin doğalgaz dağıtım şirketlerinin yatırım ve işletme masraflarının farklılığından kaynaklandığını söyledi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmelerine, şirketlerin elektrik faturalarına yüklediği temsil ve ağırlama masrafları damga vurdu. Muhalefet milletvekilleri, elektrik dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve lüks kira gibi giderlerinin niçin elektrik faturaları yoluyla vatandaşa ödettirildiğini Dönmez'e sordular. Dönmez, bu soruların hiçbirine yanıt vermedi. Ancak, şirket masraflarını faturalara ekleme yönteminin bir benzerinin doğalgazda da yaşandığı MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın Dönmez'e sorduğu soruyla ortaya çıktı.

Yılmaz, 1999 depreminin vurduğu Düzce'de elektrik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle hemen her gün elektrik kesintileri yaşandığını belirtip, elektrik sorununun çözülmesini ve hava kirliliğinin önlenmesi için Düzce'ye indirimli doğalgaz verilmesini Dönmez'den talep etti.

Düzce'nin tüm ilçeleri doğalgaz kullanan nadir illerden biri olduğunu ancak doğalgaz fiyatları konusunda özel bir indirim yapamayacaklarını belirten Dönmez, personel, kira, bakım ve onarım gibi şirketten şirkete değişen işletme giderlerinin her ilde farklı satış fiyatı oluşmasına ve vatandaşın doğalgaz faturalarına yansıtılmasına neden olduğunu vurguladı.