Doğalgaz çalışmasında insan kemikleri ortaya çıktı

Adana’da bugün(13 Kasım 2014) sabah saatlerinde Reşatbey Mahallesi'ndeki İnönü Parkı’nda doğalgaz çalışması için çukur açan görevliler, 3 insan kafatası ve çok sayıda kemik buldu.

Çalışmayı durduran polis, kemik parçalarını toplayıp incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

DHA’nın haberine göre, kazıyı sürdüren görevliler, bir süre sonra da 3 insan kafatasına ulaştı. Haber verilen polis, bölgeyi güvenlik çemberine alarak çalışmayı durdurup, inceleme yaptı. Çukurdaki çok sayıda kemik parçası ve kafatasları, Olay Yeri İnceleme polisi tarafından delil torbasına konularak alındı.

Ekipler çalışma yaparken, bazı meraklı vatandaşlar ise cep telefonları ile kemik parçalarının görüntüsünü çekti. Adana’da yaşayan Ermeni vatandaşlara ait mezarlık olarak kullanılan alanın yaklaşık 50 yıl önce park haline getirildiği kaydedildi. Kemikler incelenmek için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.