-DOĞALGAZ BORU HATTINDAKİ YANGIN ETKİSİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI AĞRI (A.A) - 25.08.2010 - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden geçen doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, Yücekapı beldesindeki vananın kapatılmasıyla etkisini yitirmeye başladı. Alınan bilgiye göre, ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Çatalpınar köyü dağlık arazi kesiminden geçen doğalgaz boru hattında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Metrelerce havaya yükselen alevlerin gökyüzünü adeta kızıla bürüdüğü yangın, Eleşkirt ile Ağrı kent merkezinden de görüldü. Yangının ardından incelemede bulunmak üzere bölgeye giden Cumhuriyet savcıları, alevlerin tesiri nedeniyle herhangi inceleme yapamadı. Yangın, Yücekapı beldesindeki vananın kapatılmasından yaklaşık iki saat sonra etkisini kaybetmeye başladı. Ağrı Valisi Ali Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini belirterek, detaylı açıklamayı araştırmanın tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde yapacağını kaydetti.