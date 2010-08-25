T24 LogoT24 Logo
Gündem

DOĞALGAZ BORU HATTINDAKİ YANGIN ETKİSİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI AĞRI (A.A)

25 Ağustos 2010 10:10

-DOĞALGAZ BORU HATTINDAKİ YANGIN ETKİSİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI AĞRI (A.A) - 25.08.2010 - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden geçen doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, Yücekapı beldesindeki vananın kapatılmasıyla etkisini yitirmeye başladı.  Alınan bilgiye göre, ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Çatalpınar köyü dağlık arazi kesiminden geçen doğalgaz boru hattında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Metrelerce havaya yükselen alevlerin gökyüzünü adeta kızıla bürüdüğü yangın, Eleşkirt ile Ağrı kent merkezinden de görüldü. Yangının ardından incelemede bulunmak üzere bölgeye giden Cumhuriyet savcıları, alevlerin tesiri nedeniyle herhangi inceleme yapamadı. Yangın, Yücekapı beldesindeki vananın kapatılmasından yaklaşık iki saat sonra etkisini kaybetmeye başladı. Ağrı Valisi Ali Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini belirterek, detaylı açıklamayı araştırmanın tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde yapacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24