-Doğalgaz boru hattında yangın çıktı AĞRI (A.A) - 11.08.2011 - Ağrı'da, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Baloluk ile Çamurlu köyleri arasında, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan boru hattında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Vali Ali Yerlikaya, can ve mal kaybının olmadığını, güvenlik güçlerinin bölgeye gönderildiğini belirterek, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçesindeki vanaların kapatıldığını ifade etti.