T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğalgaz boru hattında yangın  AĞRI (A.A)

12 Ağustos 2011 10:34

-Doğalgaz boru hattında yangın  AĞRI (A.A) - 11.08.2011 -  Ağrı'da, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Baloluk ile Çamurlu köyleri arasında, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan boru hattında, gece saatlerinde yangın çıktı.  Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Vali Ali Yerlikaya, can ve mal kaybının olmadığını, güvenlik güçlerinin bölgeye gönderildiğini belirterek, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçesindeki vanaların kapatıldığını ifade etti.   Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada da, şöyle denildi: ''Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam etmektedir. Olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir. Olay bölgesine birlikler sevk edilmiş olup, konu hakkında ayrıca bilgi verilecektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24