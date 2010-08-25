-DOĞALGAZ BORU HATTINA TERÖRİSTLER SALDIRMIŞ VAN (A.A) - 25.08.2010 - Ağrı Valisi Ali Yerlikaya, ''İran-Ankara BOTAŞ doğalgaz boru hattında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda, patlama meydana gelmiştir'' dedi. Vali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesine bağlı Çatalpınar köyü mevkisinden geçen doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''24 Ağustos 2010 günü, saat 21.20 sıralarında Ağrı'ya bağlı Eleşkirt ilçesi Çatalpınar köyü mevkisinden geçen İran-Ankara BOTAŞ doğalgaz boru hattında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda, patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda kısa süreli yangın çıkmış, yangın aynı gün 22.00 sıralarında kendiliğinden sönmüş, İran Ankara hattında doğalgaz akışı kesilmiştir. Güvenlik kuvvetlerince, olayın oluş şeklini aydınlatıcı çalışmalara başlanılmıştır.''