-DOĞALGAZ BORU HATTINA SABOTAJ ATİNA (A.A) -27.04.2011 - Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan geçerek İsrail ve Ürdün'e doğalgaz sağlayan boru hattına sabotaj düzenlendi. İsrail ve Ürdün'e gaz akışını durduran saldırıyla ilgili bir güvenlik yetkilisi, silahlı saldırganların Ariş kenti yakınında gaz terminaline sabotaj düzenlediğini bildirdi. Yetkililer, alevlerin gökyüzüne yükseldiği saldırı nedeniyle ülkenin gaz ihracat hattının kapandığını, yangını söndürmek için Akdeniz kıyısındaki Said limanındaki ana terminalden gelen gaz akışını kontrol eden vanaların da kapatıldığını belirtti. Mısır'da İsrail sınırına sadece 50 kilometre uzaklıktaki Ariş kenti yakınındaki Sebil terminaline geçen ay da saldırı girişiminde bulunulmuş, ancak terminale yerleştirilen patlayıcılar infilak etmemişti. Boru hattının farklı bir bölümünde, Şubat ayında meydana gelen patlama, İsrail ve Ürdün'e bir ay boyunca gaz ihracatının kesilmesine yol açmıştı. Sina Yarımadası'nda, ihmal edildiklerinden ve merkezi hükümetin baskısından yakınan Bedevi aşiretleri ile hükümet güçleri arasında sık çatışmalar olurken, aşiret üyeleri Temmuz 2010'da da boru hattına sabotaj girişiminde bulunmuştu.