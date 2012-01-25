-Doğal yolla altız doğurdu ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Afganistan'da, ilk bebeğini dünyaya getirmek için hastaneye giden kadın, altız doğurdu. Doktorlar, Mezar-ı Şerif'te bir hastanede doğum yapan kadının, aynı gün içinde üçü kız üçü erkek altı bebek sahibi olduğunu ve bebeklerin hepsinin hayatta olduğunu kaydetti. Birden fazla bebeği olacağını bilmeyen kadının kısırlık tedavisi görmediği ve doğal şekilde altız doğurmanın dünyada oldukça az rastlanan bir olay olduğu belirtildi. Bölge Sağlık Müdürü Mirvais Rabi, bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak sadece 700 gram ağırlığında olduklarını belirtti. Adının Şerah olduğu açıklanan 24 yaşındaki annenin, Balkh bölgesinde bir köyde yaşadığı bildirildi. Oldukça bitkin durumda olduğu belirtilen Şerah'ın doğumuyla ilgili haber, Afganistan'da televizyon ve radyo kanallarında büyük yer kaplarken, devletin aileye destek vermesi çağrıları yapılıyor. Afganistan, dünyada bebek ve anne ölümlerinin en fazla görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Son gelişmelere rağmen uzmanlar, Afganistan'ın hamile kadınlar ya da çocuklar için en tehlikeli ülkeler arasında olduğunu belirtiyor. Ülkede doğan her 10 çocuktan biri 5 yaşına ulaşamadan hayatını kaybediyor.