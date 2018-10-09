Doğal Yaşam Parkı'na 10 yılda 8.4 milyon ziyaretçi

İZMİR, (DHA)-İZMİR\'de 10 yıl önce kapılarını açan Doğal Yaşam Parkı\'nı bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 8.4 milyona ulaştı. 133 farklı türde 2 bin 500 hayvanın barınağı olan parka, bu kasım ayında 4 yeni tür daha katılacak.

Avrupa’nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 10 hizmet yılını geride bıraktı. Barındırdığı 133 türden 2 bin 500 hayvan ile kentin cazibe merkezleri arasındaki iddialı yerini koruyan park, yurtiçi ve yurtdışından gelen konuklarla her yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Belgesellerde izledikleri hayvan türlerini yakından görmek isteyen ziyaretçiler, buldukları her fırsatta adeta parka akın ediyor. 2016 yılının ilk 11 ayında 1 milyon ziyaretçi sınırını aşarak rekor kıran İzmir Doğal Yaşam Parkı, hizmete açılmasının 10. yılında da toplam 8 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırlamış oldu.

Doğal Yaşam Parkı’na sadece 1 yıl içinde gelen ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılı nüfus verilerine göre, 61 kentin nüfusunu geride bıraktı. Parkı 2009 yılında 697 bin, 2010 yılında 608 bin, 2011 yılında 782 bin, 2012 yılında 762 bin, 2013 yılında 865 bin, 2014 yılında 968 bin, 2015 yılında 981 bin, 2016 yılında 1 milyon 6 bin, 2017 yılında 957 bin 176, 2018 Eylül ayına kadar da 745 bin 350 kişi ziyaret etti.

DOĞAL YAŞAM PARKI AİLESİ BÜYÜYOR

Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliği, yurtdışından yapılan alımlarla artırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, koati, su aygırı, Kamerun koyunu, marmoset, bambu lemuru ve süt yılanı gibi ender türlerin yaşadığı parka, kasım ayında su samuru, Napolyon tavuskuşu, kapibara ve Yeni Gine su kaplumbağası gibi yeni türleri getirecek. Park ailesinin büyütülmesi ve zenginleştirilmesine ilişkin çalışmalar önümüzdeki yıl da sürdürülecek.

PARKTA DOĞAN YAVRULARIN İSİMLERİNİ İZMİRLİLER KOYDU

Parkta doğan yavrulara İzmirlilerle birlikte isim koyma geleneğini sürdüren İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, Türkiye’de doğan ilk fil olarak tarihe geçen yavrulara ‘İzmir’ ve ‘Deniz’, yavru develere ‘Ege’ ve ‘Yağmur’, yavru ayıya da ‘Duman’ isimlerini koymuştu.

YARALI HAYVANLAR TEDAVİ EDİLİYOR

Değişik türlerdeki hayvanları barından Doğal Yaşam Parkı, ayrıca bir hayvan rehabilitasyon merkezi gibi çalışıyor. Bugüne dek leylek, kerkenez, eşek, porsuk, şahin, doğan, martı, pelikan gibi yüzlerce hayvanı tedavi ederek doğaya salan park çalışanları, birçok kez yaralı hayvanları hayata döndürdü.

FOTOĞRAFLI