Doğal SİT alanıydı; Erdoğan'ın 'yazlık sarayı' için planlanan inşaat alanı 3 katına çıkarıldı!

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’nda bulunan ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği Cumhurbaşkanlığı konutu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yıkılarak yeniden inşa ediliyor. 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu’nun yerine planlanan sarayın 300 odalı olacağı belirtilirken inşaat için planlanan arazi alanı da 20 hektardan 65 hektara çıkarıldı.

CHP Doğal Haklardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, karara "Doğa hiçbir makamın hoyratça kullanacağı değerler değildir! Gelecek nesillere korunarak bırakılması gereken varlığımız ve yaşam alanımızdır" sözleri ile tepki gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunan doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Okluk Koyu’na yazlık saray için art arda plan değişiklikleri yapılmasına dikkat çeken Karaca, "Daha önce statü değişikliği ile “kamu hizmet alanı” yapılan koyda 500 metrelik kıyı koruma kuşağı orman alanının içinde kalması nedeniyle davalar açılmış ve hukuki süreç halen devam etmektedir. Saray inşaatının durdurulması riskini göze alamayan doğa talancısı zihniyet tarafından, yeni bir karar ile kıyı koruma kuşağı tanımlanarak, alanın sit derecesi düşürülmektedir." dedi.

Karaca'nın söz konusu kararla ilgili açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu Kararı ile Muğla'nın Akyaka, Turunç, Akbük gibi koylarının da yer aldığı Gökova Körfezi'ndeki sit alanları daraltılarak imara açıldı. Birinci derecede doğal sit alanı olan bu kıyılarda Büyükşehir Belediyesinin itirazlarına rağmen yapılaşmanın önü açılarak, doğaya geri dönülmesi mümkün olmayacak ihanetin kapıları aralanmıştır.

Yapılan plan değişikliği ile Okluk koyu ve kıyıları inşaat talanına saray için kurban edilmekte, Bakanlar Kurulu kararı ile, Gökova Körfezi ranta teslim edilmektedir.

Yapılan tüm bu düzenlemeler doğal sit alanlarının iktidarın rant alanlarına dönüşmesinin önünü açmaktadır.

Doğa hiçbir makamın hoyratça kullanacağı değerler değildir! Gelecek nesillere korunarak bırakılması gereken varlığımız ve yaşam alanımızdır.

İflas eden ekonomi, doğa talanı ile düzeltilemez.

Ekonomi ve kalkınma stratejisi adı altında çıkar, rant ve talan üzerine kurulu politikalar kabul edilemez!

İnsanı doğanın sahibi ve efendisi gören siyasi iktidarın yürüttüğü politikalar doğada geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açmaktadır. İnsan doğanın sahibi değil bir parçasıdır. Bu anlayışla, rant ve talan politikalarının karşısında vatandaşlarımızla birlikte yaşanacak bir Türkiye mücadelesine devam edeceğiz.”

T24'ün inşaata ilişkin "Erdoğan'ın 'yazlık sarayı' için 40 bin ağaç kesildi; protesto eden çevreciler engellendi" başlıklı haberine erişim engeli getirilmişti.