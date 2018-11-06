Doğal sit alanındaki kuşlar, tehlike altında (2)

KUŞ TÜRLERİ
Proje sahasında yaşayan kuş türlerinden bazıları ise şöyle:
Taşkuşu, tarla kiraz kuşu, büyük baştankara, yılan kartalı, kızıl şahin, ispinoz, tepeli toygar, kaya güvercini, kınalı keklik ve leylek
06 Kasım 2018 19:56
KUŞ TÜRLERİ
Proje sahasında yaşayan kuş türlerinden bazıları ise şöyle:
Taşkuşu, tarla kiraz kuşu, büyük baştankara, yılan kartalı, kızıl şahin, ispinoz, tepeli toygar, kaya güvercini, kınalı keklik ve leylek.
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