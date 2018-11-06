Doğal sit alanındaki kuşlar, tehlike altında (2)

KUŞ TÜRLERİ

Proje sahasında yaşayan kuş türlerinden bazıları ise şöyle:

Taşkuşu, tarla kiraz kuşu, büyük baştankara, yılan kartalı, kızıl şahin, ispinoz, tepeli toygar, kaya güvercini, kınalı keklik ve leylek.