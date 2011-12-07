Doğal gaza yüzde 30'luk zam yolda!

T24 -

Aralık enflasyonuna etkisi ne olacak?

Radikal gazetesinin haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katıldığı bir televizyon programında, doğal gaz zammına ilişkin bir soru üzerine, doğal gazın döviz kaynaklarından ithal edilen bir kaynak olduğunu ve kendilerinin de zammın olmaması için uğraştıklarını söyledi. Son 29 ay içerisinde aldıkları doğal gaza yüzde 39 zam geldiğine işaret eden Yıldız, “Ama biz bunları diğer enerji kalemleriyle bir havuza koyup çıkacak fiyatları değerlendirmeye gayret ediyoruz. O yüzden kendi içerisinde değerlendirmelerimiz devam ediyor. Aralık ayının henüz başındayız” diye konuştu.BOTAŞ’ın ekim ayında yapılan zamdan sonra maliyetleri açısından yüzde 30’luk bir zamma ihtiyacı olduğu biliniyor. Bunun ne kadarının zam olarak yansıyacağı aralık ayının sonuna kadar yapılacak değerlendirmelerde ortaya konulacak. Yapılacak zam çift hanelere doğru giden enflasyonu yükseltecek. 1 Ocak 2012 itibariyle doğal gaza eğer zam yapılırsa bu ocak ayı enflasyonunu etkileyecek. Yani aralık ayı enflasyonunu etkilemeyecek. Dolayısıyla 2011 yılının toplam enflasyonuna etkisi olmayacak. Ama kasım ayı enflasyonu ile yüzde 9.48’e yükselen ve aralıkta da yükselmesi beklenen enflasyondaki yükseliş zamla körüklenecek. Ekim ayında yapılan zammın enflasyona etkisi 0.2 puan oldu.