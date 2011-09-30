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Ekonomi

Doğal gaza da zam geldi!

Elektrik fiyatlarına yapılan artıştan bir gün sonra, doğal gaza da beklenen zam geldi.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 9,57 oranındaki artıştan bir gün sonra, doğal gaza da yüzde 10'un üzerinde zam geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, "Dövizin fiyatının ve maliyetin arttığı ortamda zam yapmamak için zorlanıyoruz" açıklamasından bir gün sonra doğal gaza zam geldi. 



Zam, konutta yüzde 12.2 ile 14.3, sanayide ise yüzde 13.7 ile yüzde 14.3 oranında oldu.

Dün de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kararıyla elektrik fiyatlarına meskende yüzde 9,57, sanayide ise yüzde 9,26 oranında zam yapılmıştı.



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