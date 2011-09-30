Doğal gaza da zam geldi!

T24

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, "Dövizin fiyatının ve maliyetin arttığı ortamda zam yapmamak için zorlanıyoruz" açıklamasından bir gün sonra doğal gaza zam geldi.Zam, konutta yüzde 12.2 ile 14.3, sanayide ise yüzde 13.7 ile yüzde 14.3 oranında oldu.Dün de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun kararıyla elektrik fiyatlarına meskende yüzde 9,57, sanayide ise yüzde 9,26 oranında zam yapılmıştı.