Doğal gaza 9 yılda 128 milyar TL

T24 - Türkiye, 2002-2010 yılları arasında ithal ettiği doğalgaz için 128,7 milyar TL ödedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın yazılı soru önergesini, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile TPAO Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yanıtladı.



Uluslararası doğalgaz alım satım anlaşmalarının tamamında yer alan ''al ya da öde'' maddesinin, Türkiye'nin mevcut doğalgaz anlaşmalarında da bulunduğunu belirten Yıldız, yıl içinde teslim alınamayan doğalgaz miktarının karşılığı olan tutarın, sözleşmede yer alan belirli bir yüzde üzerinden ödendiğini ve bu miktarların doğalgazın ileriki dönemlerde teslim alınması suretiyle telafi edildiğini bildirdi.



Taner Yıldız, doğalgaz alım satım anlaşmalarının, 20-25 yıllık uzun dönemli, uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitler olduğunu, bu anlaşmaların ticari gizlilik içerdiğini, bu nedenle de içeriğinin açıklanmasının sözleşmeye aykırı olacağını kaydetti.



Yıldız, Türkiye'nin, 2002-2010 yılları arasında ithal edilen doğalgaz için toplam 69 milyar 594 milyon dolar (128,7 milyar TL) ödediğini ifade etti.





