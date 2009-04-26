Doğal gaz zammı bilmecesi

Azerbaycan gaza zam yaptı

Başbakan’dan zamma tepki!

'Kardeşliğe dinamit'



Görüşme sürüyor

Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis- Erzurum boru hattı ile Türkiye'ye sattığı doğalgaza dün zam yaptığı iddiası hem Ankara'yı hem Bakü'yü karıştırdı. Gerek Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, gerekse BOTAŞ gecenin geç saatlerinde zam haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.SOCAR'ın Yönetim Kurul Başkanı Rövnag Abdullayev, Sabah gazetesine yaptığı yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 2007'den bu yana bin metreküpü 120 dolardan gaz sattıklarını, bunun dünyanın en ucuz fiyatı olduğunu ve son dönemde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi. Abdullayev, zam iddiası için şu değerlendirmeyi yaptı:"SOCAR ile BOTAŞ arasında belirli aralarla rutin gözden geçirme yapılıyor. Bu gözden geçirmelerde, sözleşmeye uygun olarak 'Kıymetin değişmesi' ilkesi uyarınca birtakım ayarlamalar yapılabiliyor. Ancak Türkiye'de ortaya atılan 15 Nisan'dan geçerli olmak üzere zam yaptığımız haberleri kesinlikle doğru değil."SOCAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, bu iddiaları bir yandan Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini dinamitlemek, bir yandan da "Ermeniler'in değirmenine su taşımak" olarak gördüğünü ifade etti.Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan doğalgaz anlaşmasında, doğalgaz fiyatını belirleyen bir formülün bulunduğunu belirten BOTAŞ yetkilileri de, geçen yıl rekor kıran petrolün etkisiyle doğalgaz fiyatlarının üçer aylık dönemlerle 4 kez, revizyonda üst sınır olarak belirlenen 120 doların üstüne çıktığına işaret ettiler. Yetkililer, "Azerbaycan, fiyat revizyon talebinde bulundu. Görüşmeler, bir süreden bu yana devam ediyor, henüz sonuçlanmadı" dedi.