-Doğal gaz tankında intihar girişimi ANTALYA (A.A) - 28.08.2011 - Antalya'da psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen kişi, ayrıldığı eşinin oğlunu kendisine göstermediğini iddia ederek, elinde benzin dolu şişeyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki doğal gaz tankına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Antalya'da yaşayan, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen İbrahim Ö, ayrıldığı eşinin kendisine oğlunu göstermediğini iddia ederek Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki doğal gaz tankına çıktı. 3 yıl önce 2 doğal gaz tankının bulunduğu tesiste bekçi olarak çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenilen İbrahim Ö, tanka çıkmadan önce doğal gaz vanalarını açtı. Vanaların açılması nedeniyle tanklardan birisinde doğal gaz sızıntısı yaşandı. Elinde çakmak ve benzin dolu şişeyle tankın üzerine çıkan İbrahim Ö, çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Polis ekiplerinin tanka yaklaşması halinde çakmakla doğal gaz tankını yakacağı tehdidinde bulunan İbrahim Ö, tanka kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye girişleri kontrollü olarak yapan polis ekipleri, Hürriyet Caddesi'nden Dumlupınar Bulvarı'na ulaşımı sağlayan yan yolu da tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak sızıntıyı önlemek amacıyla vanaları kapattı. Olay yerinde 3 itfaiye aracı tedbir amacıyla hazır bekletildi. Tankın üzerinde yaktığı maytapları kendisini ikna etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerine fırlatan İbrahim Ö, ''Oğlumu getirin bana. O gelirse ineceğim. Başka kimseyi istemiyorum'' diye bağırdı. Kendisini ikna etmek için merdivenle tanka çıkan itfaiye ve polis ekiplerine sinirlenerek cep telefonunu aşağı atan İbrahim Ö, tankta bulunan Türk bayrağını da alarak ''Türk bayrağıyla öleceğim'' dedi. Olay yerine gelen psikoloğun çabalarıyla ikna edilen İbrahim Ö, 4 saat süren intihar girişimini sonlandırdı. İtfaiye merdiveniyle tanktan indirilen İbrahim Ö, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen, İbrahim Ö'nün kız kardeşi olduğu öğrenilen kadın, uzun süre ağladı. -Rektörlüğü kundaklamıştı- İbrahim Ö, 25 Ağustos 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doğal gaz tankları bekçiliği yaparken işten atılmasından sorumlu tuttuğu makine mühendisi A.H.Ö'nün rektörlük binasındaki odasını da mazot dökerek yakmaya çalışmıştı. Rektörlük binasındaki görüntüleri inceleyen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Ö, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.