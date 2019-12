Doğal gaz kontrol ekipleri ‘davet’ bekliyor

Zorlu Enerji Grubu doğal gaz kontrol ekipleri, Trakya'da abonelerinin ev ve iş yerlerinde, cihaz ve tesisat kontrollerini ücretsiz yapmak için abonelerinden "davet" bekliyor.



Ankara'da yılın ilk gününde yaşanan "doğal gaz faciasının" ardından bilgilendirme ve destek çalışmalarını artıran Zorlu Enerji Grubu Trakya Bölgesi Gaz Dağıtım AŞ, Trakya'daki 10 bin 200 abonesine kısa mesaj ve mektupla ulaşarak, talep edilmesi halinde cihaz ve tesisatlarını ücretsiz kontrol edebileceklerini duyuruyor.



Zorlu Petrogas Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Müdürü Gürsel Yağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da yeni yılın ilk günü 7 üniversite öğrencisinin yaşamını yitirdiği doğal gaz faciasının benzerlerinin yaşanmaması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerinisöyledi.



Gelişen teknolojilerle beraber emniyet sistemlerinin iyileştiğini anlatan Yağan, buna rağmen Zorlu Enerji'nin abonelerinin can güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla çalışmalarını her zaman sürdürdüğünü belirtti.



Zorlu Enerji'nin insan hayatını ön planda tuttuğunu ifade eden Yağan, şunları kaydetti:



"İnsan hayatını her şeyden üstün tutan grubumuz, yaşanacak olası olumsuzlukların önüne geçmek için her türlü bilgilendirme çalışmalarını yapıyor. Ayrıca gaz dağıtımı yaptığımız tüm bölgelerde olduğu gibi Trakya'da da 10 bin 200 abonemize SMS ve mektupla ulaşarak, evinizdeki tesisat ve cihazların ücretsiz kontrollerinin yapılması için (bizi davet edin) diyoruz."



‘Kontroller zorunlu olmalı’



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Başkanı Cumhur Pekdemir de doğal gaz tesisat ve cihazlarının periyodik bakımlarının isteğe bağlı olmaktan çıkarılması gerektiğini savundu.



Kontrollerin yasayla zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bildiren Pekdemir, "Doğal gaz cihaz ve tesisat kontrolleri her sene periyodik olarak kontrol ettirilmeli, çünkü söz konusu insan hayatı. Yaşanan olumsuzlukları çabuk unutan bir milletiz. Ankara'da yaşanan doğal gaz faciasını çoğumuz unuttuk bile. İnsan hayatının önemi göz önüne alınarak, kontroller zorunlu hale getirilmedir. Bu zorunluluk kanunla da belirlenmeli" şeklinde konuştu.