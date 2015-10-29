Doğalgaz hattını tamamlamayan AKP'li belediyeye CHP'den protesto

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, temeli geçen Mayıs ayında atılan ve bugün bitirilmesi öngörülen doğalgaz hattının hizmete girmemesi nedeniyle Gemlik İlçesi Kumla Mahallesi'nde partisi tarafından eleştiri amacıyla düzenlenen kuru fasulyenin dağıtıldığı 'Doğalgaz Dağıtım Etkinliği'ne katıldı.

CHP Gemlik İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen törende söz alan Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, doğalgaz hattının temelinin, 7 Mayıs tarihinde Kumla Mahallesi'nde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katıldığı törenle atıldığını hatırlatarak, "Bugün biz en azından işin 'doğal' kısmını hallediyoruz. Dilerim seneye tekrar bu kuru fasulye stantını kurmak zorunda kalmayız" dedi.

Düzenlenen o törende, doğalgaz hattının, 29 Ekim tarihinde açılacağının belirtildiğini söyleyen İrgil, bu sözün yerine getirilmemesi nedeniyle partisinin ilçe örgütünce burada tepki amacıyla etkinlik düzenlediklerini anlattı. CHP Gemlik İlçe Teşkilatı'nın düzenledikleri bu etkinlikte halka 'doğal gaz' olarak 2 kazan kuru fasulye dağıttığını açıklayan İrgil, şöyle dedi:

"Bu sıkıntılı ve gergin günlerde bu esprili protestoyu gerçekleştirdiği için ilçe örgütünü kutluyorum. Bugün burada aslında bizim değil, Sağlık Bakanı'nın ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olması, söz verdikleri gibi doğalgaz vanasını açmaları gerekiyordu. Ancak onların yerine bugün biz en azından işin 'doğal' kısmını hallediyoruz. Dilerim seneye tekrar bu kuru fasulye standını kurmak zorunda kalmayız. Umarım onlar verdikleri sözü yerine getirirler."