Doğal gaz dağıtım lisansına Çilimli'de dahil edildi

Karadeniz Ereğli-Düzce Doğal gaz dağıtım lisansında, "Karadeniz Ereğli, Düzce, Gülüç, Kaynaşlı, Konuralp, Alaplı, Cumayeri, Gümüşova ve Beyköy"den oluşan dağıtım bölgesine "Çilimli'de dahil edildi.



EPDK'nın konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Duyuruya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12 Mayıs 2009 tarihli kararı uyarınca, Karadeniz Ereğli-Düzce dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım yetkisine sahip olan Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (DERGAZ), Karadeniz Ereğli, Düzce, Gülüç, Kaynaşlı, Konuralp, Alaplı, Cumayeri, Gümüşova ve Beyköy'den oluşan dağıtım bölgesi, 24 Eylül 2005 tarihli Resmi Gazete;de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Çilimli'yi de de kapsayacak şekilde genişletildi.



8 Nisan 2004 tarihinde gerçekleştirilen "Karadeniz Ereğli-Düzce doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi" sonucunda, dağıtım lisansı alarak Karadeniz Ereğli, Düzce, Gülüç, Kaynaşlı, Konuralp, Alaplı, Cumayeri, Gümüşova ve Beyköy şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım yetkisine sahip olan, Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş (DERGAZ) tarafından, dağıtım lisansında belirtilen birim hizmet ve amortisman bedeli ile abone bağlantı bedeli aynı kalmak kaydı ile Çilimli'de DERGAZ'ın dağıtım bölgesine dahil edilerek, Karadeniz Ereğli-Düzce dağıtım bölgesinin genişletilmesi yazılı olarak talep edildi.



Abone bağlantı bedeli aynı kalmak kaydı ile Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş'nin dağıtım bölgesinde uygulanmakta olan 0,034 Cent/kWh birim hizmet ve amortisman bedelinin altında teklif vermeyi kabul eden şirketlerin, Çilimli için doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi açılması talebi ile kuruma başvuruda bulunması halinde, Çilimli için de doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi yapılacak.



Ancak bu duyuru çerçevesinde herhangi bir başvuru olmaması halinde Çilimli, Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin (DERGAZ) dağıtım bölgesine dahil edilecek.



Çilimli için lisans ihalesi

açılmasını talep eden şirketler



Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddesinde doğal gaz dağıtım lisansı ihalelerine başvuramayacağı belirtilen şirketler, söz konusu ihale için de başvuruda bulunamaycak.



Çilimli sınırlarında bulunmakta olan Çelikyay fabrikasına gaz arzı sağlayan RM/A istasyonu ve bağlı şebeke tesisleri Karadeniz Ereğli-Düzce ihale şartnamesi uyarınca DERGAZ'a devredildiğinden, Karadeniz Ereğli-Düzce BOTAŞ iletim hattının, Çilimli şehir merkezine en yakın mesafesi yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı, Çilimli'ye gaz arzının sağlanabilmesi dağıtım şirketi tarafından, BOTAŞ iletim hattından bağlantı alınarak hat çekilmesi ve RM/A istasyonunun inşa edilmesi ile mümkün olabilecek.



Karadeniz-Ereğli dağıtım bölgesinde uygulanmakta olan 0,034 Cent/kWh birim hizmet ve amortisman bedelinin altında teklif vermek şartını kabul ederek, Çilimli için doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi açılmasını talep eden şirketler, 45 bin ABD doları tutarındaki geçici teminat mektubu ve istenen evraklarla 15 Haziran 2009 tarihinde saat 17.00'ye kadar kuruma başvuruda bulunacak.



Başvuru evrakı kuruma elden teslim edilecek.



Posta ile yapılan başvurular kabul ise kabul edilmeyecek ve zamanında teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.



Başvuru evrakı kapsamında teminat mektubu ve/veya taahhütname bulunmayanların başvuruları geçersiz sayılacak ve yeterlilik alan ancak yapılacak ihalede teklif vermeyen şirketlerin başvuru sırasında sundukları teminat ise irat olarak kaydedilecek.





