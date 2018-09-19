Doğal gaz borusu yüklü TIR devrildi: 2 yaralı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde doğal gaz borusu yüklü TIR\'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Denizli- Akhisar Karayolu Beylik Mahallesi Mevkisi\'nde meydana geldi. Alaşehir\'den Salihli yönüne gitmekte olan Suriye uyruklu Hasan İsa (49) kullandığı 35 NGR 82 plakalı TIR\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, savrularak devrildi. Devrilen TIR\'ın kasasındaki çelik doğal gaz boruları yola saçıldı. Yol trafiğe kapanırken, TIR şoförü Hasan İsa ile yanındaki kendisi gibi Suriyeli olan 1 kişi yaralandı. 2 yaralı ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik, devrilen TIR ve kasasından yola saçılan boruların kaldırılmasının ardından 1 saat sonra normal seyrine döndü.

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