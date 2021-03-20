Doğal gaz alım fiyatları "ticari sır" oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz alım maliyet fiyatlarının "ticari sır" olduğunu bildirdi.

Bakan Dönmez, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün soru önergesine yanıt verdi. Gök, önergesinde, pahalı enerji fiyatları nedeniyle vatandaşın evini ısıtamadığını vurgulayarak, enerji fiyatlarının halkın alım gücüne uygun bir şekilde revize edilmesine yönelik hangi çalışmaların yürütüldüğüne dair sorular yöneltti.

Açıklamaya göre 2025-2026'ya gelindiğinde Türkiye'nin bugünkü ihtiyacının en az yüzde 30'u şu andaki keşif bölgesinden sağlanmış olacak.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Bakan Dönmez verdiği yanıtta, doğal gaz alım fiyatlarının paylaşılmasının sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için açıklanamayacağını savundu. Gök ise yaptığı değerlendirmede "Ülkemizin büyük çoğunluğu kış aylarında dondurucu soğuklara maruz kalmakta, bu dönemlerde ısınma ihtiyacı yurttaşlarımız için hayati önem taşımaktadır. Doğal gazda uygulanan fahiş fiyatlar ve enerji fiyatlarına yapılan zamlar sebebiyle hanelerini ısıtamayan yurttaşlarımızın mağduriyetleri gün geçtikçe artmakta, Bakanlık ise aslen kamusal bir hizmet olan enerji dağıtımını piyasacı bir anlayış ile kâr odaklı bir yaklaşımla yürütmektedir. Bakanlığın bu yaklaşımı siyasi iktidarın kendisini halkın sorunlarından ne kadar uzağa konumlandırdığının ispatı olarak kayıtlara geçmiştir. Kamusal bir hizmetin fiyatlandırmasının ticari sır kapsamında kabul edilemez" dedi.