T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Doğal gaf' müdürüne iftira davası

Ankara’daki doğal gaz faciasında 'Öğrenciler çıplaktı' diyen Demir hakkında açılan iftira davası reddedildi, avukatlar ağır cezaya başvurdu

08 Nisan 2009 03:00

Ankara’da yedi üniversite öğrencisinin doğalgazdan zehirlenerek ölmesinin ardından ‘’Çocukların belden yukarısı çıplaktı’’ diyen Başkent Doğalgaz eski Genel Müdürü Veysel Karani Demir hakkında ‘’İftira’’ davası açılması için suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık bu konuda takipsizlik kararı verirken gençlerin avukatları Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.

Hayatını kaybeden yedi öğrenciden biri olan Ceren Okkalı’nın ailesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, başvurarak adı ‘’Gaf Müdürüne’’ çıkan Demir hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda ‘’Cumhuriyet savcısı ve emniyet, çocukların giyinik olduklarını açıklamasına karşın, müdür hakaret ve iftirada bulunmuştur. Daha sonra da cuma namazına yetişeceğini beyan etmiştir ‘’ denildi. Demir’in iftira ve hakaret suçundan cezalandırılması istendi.

Unsurlar oluşmadı

Bu suç duyurusunu inceleyen Ankara Cumhuriyet Savcılığı, eski müdür için hakaret suçunun oluşmadığını belirterek ‘’ Gazetelerin de haberi veriş biçimi ve başlıklarından ve yazıların içeriğinden şüphelinin sorumlu tutulamayacağı anlaşılmaktadır’’ denildi. Takipsizlik kararı verildi.

Bunun üzerine Ceren Okkalı’nın aile avukatları takipsizlik kararının kaldırılması için, Ankara’ya en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Sincan Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi uygun bulursa ‘’Gaf Müdürü’’ hakkında dava açılacak ve yargılanacak. (Gazeteport)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24