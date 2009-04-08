'Doğal gaf' müdürüne iftira davası

Ankara’da yedi üniversite öğrencisinin doğalgazdan zehirlenerek ölmesinin ardından ‘’Çocukların belden yukarısı çıplaktı’’ diyen Başkent Doğalgaz eski Genel Müdürü Veysel Karani Demir hakkında ‘’İftira’’ davası açılması için suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık bu konuda takipsizlik kararı verirken gençlerin avukatları Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.

Hayatını kaybeden yedi öğrenciden biri olan Ceren Okkalı’nın ailesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, başvurarak adı ‘’Gaf Müdürüne’’ çıkan Demir hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda ‘’Cumhuriyet savcısı ve emniyet, çocukların giyinik olduklarını açıklamasına karşın, müdür hakaret ve iftirada bulunmuştur. Daha sonra da cuma namazına yetişeceğini beyan etmiştir ‘’ denildi. Demir’in iftira ve hakaret suçundan cezalandırılması istendi.

Unsurlar oluşmadı

Bu suç duyurusunu inceleyen Ankara Cumhuriyet Savcılığı, eski müdür için hakaret suçunun oluşmadığını belirterek ‘’ Gazetelerin de haberi veriş biçimi ve başlıklarından ve yazıların içeriğinden şüphelinin sorumlu tutulamayacağı anlaşılmaktadır’’ denildi. Takipsizlik kararı verildi.

Bunun üzerine Ceren Okkalı’nın aile avukatları takipsizlik kararının kaldırılması için, Ankara’ya en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Sincan Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi uygun bulursa ‘’Gaf Müdürü’’ hakkında dava açılacak ve yargılanacak. (Gazeteport)