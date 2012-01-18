T24 LogoT24 Logo
Dünya

Doğal felaketlerin bilançosu: 366 milyar dolar CENEVRE (A.A)

18 Ocak 2012 19:34

-Doğal felaketlerin bilançosu: 366 milyar dolar CENEVRE (A.A) - 18.01.2012 - BM, doğal felaketlerin geçen yıl bir önceki yıla göre rekor artış göstererek, 366 milyar dolar ekonomik kayba neden olduğunu bildirdi. BM'ye bağlı Felaketlerin Önlenmesi Uluslararası Strateji Direktörü Margareta Wahlström yayınladığı açıklamada, yapılan son araştırmaya göre, geçen yıl 29 bin 782 kişinin ölümüne yol açan 302 doğal felaket meydana geldiği, bunların 260 milyon kişiyi etkileyerek, rekor düzeyde ekonomik kayba yol açtığının belirlendiğini kaydetti. Geçen yılki ekonomik kaybın en büyük bölümünü 210 milyar dolarla Mart'ta Japonya'yı vuran deprem ve tsunami olduğunu belirten Wahlström, deprem bölgelerindeki büyük kentlerin bu doğal felaketlerin tekrarlanabileceği olasılığını ciddiye almalarının gerektiğine işaret etti. Ekonomik kayıp anlamında en son rekor kırılan 2005 yılında 243 milyar dolar zarar tespit edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24