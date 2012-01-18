-Doğal felaketlerin bilançosu: 366 milyar dolar CENEVRE (A.A) - 18.01.2012 - BM, doğal felaketlerin geçen yıl bir önceki yıla göre rekor artış göstererek, 366 milyar dolar ekonomik kayba neden olduğunu bildirdi. BM'ye bağlı Felaketlerin Önlenmesi Uluslararası Strateji Direktörü Margareta Wahlström yayınladığı açıklamada, yapılan son araştırmaya göre, geçen yıl 29 bin 782 kişinin ölümüne yol açan 302 doğal felaket meydana geldiği, bunların 260 milyon kişiyi etkileyerek, rekor düzeyde ekonomik kayba yol açtığının belirlendiğini kaydetti. Geçen yılki ekonomik kaybın en büyük bölümünü 210 milyar dolarla Mart'ta Japonya'yı vuran deprem ve tsunami olduğunu belirten Wahlström, deprem bölgelerindeki büyük kentlerin bu doğal felaketlerin tekrarlanabileceği olasılığını ciddiye almalarının gerektiğine işaret etti. Ekonomik kayıp anlamında en son rekor kırılan 2005 yılında 243 milyar dolar zarar tespit edilmişti.