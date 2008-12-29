Doğal afetler bu yıl 220 bin can aldı

Dünyada bu yıl içinde meydana gelen tabii afetlerde 220 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bildirildi.



Büyük bir Alman sigorta şirketinin yıllık raporuna göre, felaketler yaklaşık 200 milyar dolarlık da hasara yol açtı.



Doğal felaketlerin sayısının geçen yıla göre azaldığı belirtilen rapora göre, 2008; 2005 kasırgaları ve 1995 Kobe depreminden bu yana en tahripkar felaketlere sahne oldu.



Bu yıl, tropikal fırtınalar ve Çin'in Siçuan bölgesini mayısta yerle bir eden şiddetli deprem, en büyük can ve mal kaybına yol açan felaketler oldu.



Tabii afetlerden en fazla Asya zarar gördü. "Nergis" kasırgası Myanmar'da 135 binden fazla insanın ölümüne yol açtı. En az 70 bin can kaybına yol açan Siçuan depreminde, yaklaşık 85 milyar dolarlık da hasar meydana geldi.